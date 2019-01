Call of Duty è la serie videoludica più venduta negli USA da 10 anni

Le alte sfere di Activision decidono di partecipare alla 10 Year Challenge ricordandoci come Call of Duty sia stato il franchise videoludico più venduto negli Stati Uniti per ben 10 anni di fila, dal 2009 al 2018.

L'iconica serie sparatutto affidata alle amorevoli cure di Infinity Ward e Treyarch (con il contributo di team come Raven Software e Beenox) vanta infatti un decennio di predominio commerciale sulle altre serie di videogiochi, almeno per quello che riguarda il mercato americano e canadese:

Ripercorrendo a ritroso la strada tracciata da Activision e analizzando i singoli videogiochi che hanno contraddistinto questa serie negli ultimi dieci anni, il filo che lega ogni titolo agli episodi precedenti si mostra in tutta la sua evidenza e offre diversi spunti di riflessione.

Da Modern Warfare 2 ai capitoli più moderni per sistemi current-gen, infatti, curiosamente le innovazioni più significative sembrano essere avvenute proprio con l'ultimo atto, come d'altronde sottolineano gli stessi vertici di Activision ricordandoci come Call of Duty: Black Ops 4, grazie alla presenza del modulo battle royale Blackout, sia incentrato quasi esclusivamente sul multiplayer competitivo.