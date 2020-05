Call of Duty: Sledgehammer Games assume cento dipendenti per i nuovi COD

Sledgehammer Games si espande, uno dei principali studio al lavoro su Call of Duty (insieme a Treyarch e Infinity Ward) si prepara ad assumere 100 nuovi dipendenti nel 2021 per prepararsi allo sviluppo dei prossimi episodi della serie COD.

Attualmente la compagnia conta circa 200 dipendenti suddivisi negli studi in California e Australia, questa nutrita squadra crescerà ulteriormente il prossimo anno con l'obiettivo di dare vita ad una forza lavoro capace di tenere il passo con la serrante schedule di Activision per Call of Duty.

Dopo Call of Duty WW2 nel 2017, Sledgehammer ha supportato Infinity Ward nello sviluppo di Call of Duty Modern Warfare e Call of Duty Warzone, mentre COD 2020 dovrebbe essere sviluppato da Treyarch, a Sledgehammer toccherà quindi produrre l'episodio in uscita nel 2021, probabilmente il primo interamente next-gen.

Per quanto riguarda quest'anno, Activision ha confermato che Call of Duty 2020 non subirà ritardi di alcun tipo, il gioco uscirà regolarmente il prossimo autunno nonostante l'emergenza Coronavirus abbia costretto lo studio a lavorare da casa. Il team sembra però essere a buon punto con i lavori e non si prevedono ritardi per quello che sarà probabilmente il primo COD disponibile anche su PlayStation 5 e Xbox Series X.