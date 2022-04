Call of Duty: Sledgehammer Games ha iniziato i lavori sul nuovo COD

Tom Henderson, ormai lo sappiamo, è davvero bene informato sugli affari interni di Activision (e non solo) e in particolare su tutti i movimenti legati al franchise di Call of Duty. Il giornalista e insider conferma ora che Sledgehammer Games ha iniziato a lavorare sul suo prossimo gioco, ovviamente legato a COD.

Il progetto è attualmente in fase di pre-produzione e l'uscita sembra essere prevista per il 2023, ma con l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft, Call of Duty potrebbe non uscirà più ogni anno, anche se al momento non ci sono conferme in merito.

Secondo Sam Maggs il gioco era inizialmente stato pensato come sequel di Call of Duty Vanguard, tuttavia i piani potrebbero essere cambiati dopo la tiepida accoglienza riservata all'ultimo gioco della serie, che non ha raggiunto le aspettative di vendita del publisher.

Sledgehammer Games potrebbe essere al lavoro sul nuovo Call of Duty Zombies, apparentemente in arrivo nel 2023 come gioco free to play. Nel 2022 invece usciranno Call of Duty Modern Warfare II e Call of Duty Warzone 2, con presentazione prevista alla fine di aprile o al più tardi nel corso del mese di maggio. Activision ha un vero e proprio esercito di studi al lavoro su Call of Duty e tutti i team interni della compagnia sono impegnati su COD.