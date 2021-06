Call of Duty Slipstream è il nome del nuovo sparatutto Activision?

Il leaker e insider Tom Henders ha scovato su Battle.net alcuni riferimenti e un logo misterioso, materiale che potrebbe essere legato al nuovo episodio di Call of Duty in arrivo entro fine anno e non ancora annunciato ufficialmente.

Il logo in questione riporta solamente la parola Slipstream e fin qui non ci sarebbe alcun motivo per associarlo a Call of Duty se non fosse che in passato sono emersi dei documenti nel quale il gioco veniva chiamato proprio Call of Duty Slipstream e anche alcuni file di Battle.net fanno riferimento a questa nomenclatura mentre in passato il gioco era conosciuto come "Call of Duty 2021", un nome ovviamente generico.

Henderson non è sicuro che Slipstream sia il nome del nuovo Call of Duty ma l'insider fa notare come il logo ha uno stile simile a quello di Call of Duty WWII, di cui il nuovo gioco dovrebbe essere un ideale sequel secondo i rumor.

Gli ultimi rumor su Call of Duty Slipstream non sono positivi e secondo vari insider Activision starebbe avendo diversi problemi nello sviluppo del progetto, con i lavori che procedono a rilento e molte idee scartate, oltre a parti e modalità tagliate per rispettare la deadline autunnale, con il nuovo COD che deve raggiungere gli scaffali necessariamente entro le festività natalizie.