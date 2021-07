Call of Duty Slipstream, spunta l'Alpha per per PlayStation 5

Nei giorni scorsi riferimenti al misterioso Slipstream sono comparsi su Battle.net, oggi questo nome torna nuovamente alla ribalta grazie ad un file caricato sul PlayStation Store e legato al nuovo Call of Duty.

Sullo store di Sony è stato caricato un file di un gioco PS5 denominato "Slipstream (COD 2021 Alpha)" del peso di 35 GB, come si evince dal nome si tratta della versione Alpha del nuovo Call of Duty, non è chiaro però se Slipstream sia un nome in codice oppure il titolo ufficiale del gioco.

Non è la prima volta che una versione Alpha di Call of Duty viene caricata sui server del PSN, in passato è capitato con Call of Duty WWII (Storm Flood), Call of Duty Black Ops 4 (The Breach), Call of Duty Modern Warfare (Pavelous), Call of Duty Infinite Warfare (GreenTables) e Call of Duty Black Ops Cold War (The Red Door).

Al momento tutto tace da parte di Activision ma sembra che qualcosa si stia effettivamente muovendo dietro le quinte della presentazione del nuovo episodio di Call of Duty in uscita a fine anno. La presentazione dovrebbe essere prevista nel corso dell'estate, restiamo in attesa di saperne di più sul prossimo gioco di Call of Duty.