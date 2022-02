Quanti Call of Duty ci sono? Tutti i giochi della serie sparatutto in video

Dal 2003 ad oggi, Activision ha pubblicato decine di giochi di Call of Duty. La serie appartiene ora a Microsoft e nuovi episodi continueranno ad uscire regolarmente. Ma quanti giochi di Call of Duty ci sono? Li riassumiamo tutti nel nostro video.

Affacciatasi sul proscenio videoludico nell'ormai lontano 29 ottobre del 2003, sin dagli esordi l'esperienza sparatutto di Call of Duty ha contribuito in maniera determinante a rivoluzionare il genere degli FPS, fino ad evolversi e assumere i contorni di un vero e proprio fenomeno di massa.

Pur essendo accomunati dalla medesima "filosofia", ciascuno dei prodotti che appartengono alla saga è però profondamente diverso dagli altri, sia per le innovazioni apportate al gameplay che per i temi trattati. In termini assoluti, è quindi impossibile "incasellare" ogni episodio della serie per tracciarne i confini nella speranza, così facendo, di intuirne i cambiamenti a cui andrà incontro nel prossimo futuro, a cominciare da Call of Duty Modern Warfare 2.

Nel video speciale che vi lasciamo in calce alla notizia abbiamo ripercorso le tappe fondamentali del lungo viaggio intrapreso da Activision e dalle sue sussidiarie (in primis Infinity Ward, Treyarch, Raven Software e Sledgehammer) per erigere l'enorme impalcatura ludica, narrativa, tecnologica e strettamente contenutistica su cui si regge l'intero ecosistema dei giochi di COD.



Per un ulteriore approfondimento sul tema, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale sul miglior gioco di Call of Duty, con tante riflessioni di Alessandro Tomazzoli sulle qualità e i tratti caratteristici dei titoli più amati e sulle esperienze sparatutto più importanti di questa iconica IP.