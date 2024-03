Call of Duty: Sony è 'entusiasta' dell'accordo di 10 anni con Activision, dice Jim Ryan

Jim Ryan non farà più parte di Sony dopo aver contribuito al successo della compagnia nipponica nel settore videoludico per oltre 30 anni. Intervenuto alla CNBC, l'ex CEO di Sony Interactive Entertainment ha discusso di una delle sue ultime battaglie combattute come leader di PlayStation.

Tutti coloro che hanno seguito la vicenda, ricorderanno molto bene che è stato proprio Jim Ryan a guidare l'opposizione da parte di Sony nei confronti dell'acquisizione di Activision-Blizzard-King ormai finalizzata da Microsoft. Ryan è entrato in contatto con le autorità di regolamentazione dell'UE e del Regno Unito ed ha trovato nella FTC statunitense un alleato contro l'accordo, ma a nulla sono valsi i suoi sforzi.

Sappiamo che Microsoft ha offerto a Sony un contratto secondo il quale avrebbero continuato ad ospitare il brand di Call of Duty per altri dieci anni, dopo la scadenza dei precedenti accodi. Sony ha scelto in un primo momento di non accettare l'offerta; alla fine, tuttavia, ha accettato le condizioni, e sembra che l'ex CEO di SIE abbia cambiato punto di vista sulla questione.

"La ragione per cui abbiamo ritenuto che questo fosse diverso da tutto ciò che era accaduto in passato era la vastità e l'importanza del franchise di Call of Duty. Siamo quindi assolutamente entusiasti di poter ottenere un accordo con Microsoft per garantire che il franchise rimanga disponibile sulle piattaforme PlayStation per i prossimi dieci anni. E questo è stato molto importante per noi e siamo molto felici di aver concluso questo accordo", le sue parole alla CNBC.

Ma a cosa è dovuto il cambio di opinione? Ryan ha precisato che "l'accordo che è stato offerto a un certo punto potrebbe non essere stato l’accordo effettivamente firmato", e che quindi le condizioni proposte da Microsoft potrebbero aver subito delle modifiche in corso d'opera.

