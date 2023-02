Call of Duty: Sony riceve una percentuale inferiore per le vendite da Activision

Nell'ambito della trattativa Microsoft-Activision, Sony ha inviato dei nuovi documenti alla CMA, l'ente regolatore britannico che sta valutando l'affare da 69 miliardi di dollari. Come spesso è accaduto in questi mesi, sono emersi nuovi dettagli riguardanti i rapporti tra le compagnie coinvolte nella discussione.

Come riferisce la stessa compagnia nipponica all'interno dei documenti inviati all'antitrust UK, Sony riceve una percentuale inferiore rispetto allo standard per le vendite di Call of Duty su piattaforme PlayStation. La norma prevede che le platform holder ottengano una percentuale pari al 30% della vendita del prodotto, mentre in questo caso parliamo di una cifra minore, che tuttavia non viene meglio specificata da parte dell'azienda.

Si tratta di una pratica non poco comune all'interno del settore: anche Valve, ad esempio, prevede l'incasso di una percentuale inferiore rispetto alla norma per i titoli che ottengono un grande successo su Steam. Tra Sony e Activision c'è stato un ottimo rapporto di collaborazione fino a qualche tempo fa, il che ha spesso portato a contenuti esclusivi per l'utenza PlayStation. La casa nipponica ha quindi trattato con un certo riguardo il publisher statunitense nel corso degli ultimi anni.

Sappiamo che le cose sono cambiate radicalmente a seguito del tentativo di acquisizione di Microsoft, ed i rapporti tra le due aziende sembrano compromessi in modo irrimediabile. Il CEO Bobby Kotick ha dichiarato che Sony non risponde più alle chiamate di Activision, nonostante questo sia il periodo dell'anno in cui le due parti cominciano a parlare in modo più concreto di affari e collaborazioni.

Nella giornata di domani martedì 21 febbraio Microsoft e i suoi competitori saranno ascoltati in tribunale in merito alll'acquisizione di Activision.