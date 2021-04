Call of Duty: tutti gli studi Activision stanno lavorando sulla serie COD

Dopo la notizia dei licenziamenti in casa Toys For Bob e della volontà di riorganizzare lo studio per lavorare su Call of Duty, sembra che Activision abbia in mente altri importanti cambiamenti per i propri team interni.

Toys For Bob ha lavorato negli anni a produzioni come Skylanders, Spyro e Crash Bandicoot, adesso lo studio farà da supporto a Raven Software nella produzione dei contenuti per Call of Duty Stagione 3 e per le future season dei giochi di COD.

Secondo un report di VGC, tutti gli studi interni di Activision sarebbero ora al lavoro su un progetto legato alla serie Call of Duty, con l'obiettivo di puntare sempre maggiormente su questa IP dopo il grande successo riscosso da Call of Duty Warzone. Questo non vuol dire che Activision abbandonerà altri franchise ma Call of Duty avrà comunque la priorità e la riorganizzazione interna permetterà al publisher di godere di una maggior forza lavoro impegnata sulla serie di punta.

Raven Software e Toys for Bob lavoreranno sulla Stagione 3 di COD Warzone e Black Ops Cold War mentre Sledgehammer Games sta sviluppando il nuovo Call of Duty in arrivo a fine anno, titolo (mai confermato) Call of Duty WWII Vanguard, ideale sequel di Call of Duty WWII uscito nel 2017.