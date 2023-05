Call of Duty ha così tanti contenuti da richiedere uno studio e mezzo a gioco

Call of Duty è uno dei blockbuster più importanti dell'intera industria videoludica, e sappiamo bene come Activision impieghi una forza lavoro notevole per riuscire a pubblicare un capitolo premium della serie ogni anno.

Tramite gli ultimi documenti rivelati dalla CMA in merito alla valutazione dell'affare Microsoft-Activision, bloccato durante la scorsa settimana, sono stati portati a galla nuovi dettagli riguardo alla gestione interna della serie di Call of Duty. A quanto pare, Activision ha idealmente bisogno di 1.5 studi di sviluppo per poter portare a termine un gioco di Call of Duty e fornire un comparto contenutistico che soddisfi l'utenza.

"Un rapporto di IDG (International Data Group) sottoposto da terze parti ha citato Activision Blizzard che afferma di avere così tanti contenuti per CoD che ha bisogno di quasi 1.5 studi principali per ogni CoD annuale". Il report continua: "Inoltre, è noto che Activision abbia affermato che in genere utilizza circa 15 partner di outsourcing/co-sviluppo per un gioco da 100 milioni di dollari e 20-30 partner diversi per un gioco più grande".

La serie di Call of Duty è principalmente gestita da tre software house per le iterazioni principali: Infinity Ward, Treyarch e Sledgehammer. Raven Software è maggiormente concentrata sull'esperienza di Call of Duty Warzone, e molti altri studi interni di Activision sono coinvolti nei progetti del franchise, supportati dall'ausilio di compagnie outsourcing.