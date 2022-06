Call of Duty torna su Steam: nuovi dettagli sul gameplay di COD Modern Warfare 2

Il preannunciato ritorno di Call of Duty su Steam si concretizza ufficialmente con l'apertura, da parte dei curatori del negozio digitale di Valve, della pagina per effettuare il preordine di COD Modern Warfare 2.

I gestori dello store più frequentato dai videogiocatori PC decidono così di non perdere tempo e di aprire finalmente la scheda dedicata al prossimo kolossal sparatutto di Activision già pochi istanti dopo la pubblicazione del World Reveal di Call of Duty Modern Warfare 2.

Oltre alle indicazioni per effettuare il preordine della versione standard e della Vault Edition, la pagina Steam del nuovo FPS di Infinity Ward offre anche delle interessanti indicazioni sull'esperienza di gioco da vivere nei panni della Task Force 141. La scheda Steam di Modern Warfare 2 è infatti accompagnata da una sinossi che descrive per sommi capi gli interventi compiuti dalla sussidiaria di Activision per evolvere il gameplay di questo atteso sparatutto.

In un particolare passaggio, ad esempio, Infinity Ward precisa che nella campagna principale "i giocatori dovranno entrare in azione al fianco degli amici in un'esperienza estremamente coinvolgente, da piccole ma rischiose missioni tattiche a importanti missioni top secret".

Non meno importanti sono poi i passaggi in cui gli sviluppatori spiegano di introdurre "delle dinamiche di gioco all'avanguardia, una nuova maneggevolezza delle armi, un sistema di IA avanzato, un nuovo Armaiolo e diverse innovazioni di gioco e grafiche che porteranno la serie a nuove vette". Viene inoltre rimarcata la presenza di Operazioni Speciali cooperative da svolgersi parallelamente alla campagna singleplayer e alle attività multiplayer.

Per rimanere in tema, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra anteprima di Call of Duty Modern Warfare 2 a firma di Alessandro Bruni.