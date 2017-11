Call of Duty: un torneo di beneficenza per l'Istituto Pediatrico Gaslini

Il, a partire dalle, si svolgerà il torneo One Day Cup in livestream, dove ben 64 squadre si sfideranno per una giusta causa. Nel corso dell'appuntamento, una copertura streaming trasmetterà in diretta le partite più importanti e sarà possibile anche effettuare donazioni che andranno all'

L’evento, promosso da Ivan “Rampage in The Box" Grieco, Alessandro Caradonna e Alessandro Barison Presidente di iDomina Esports, vede la collaborazione di “TCU The Universe”, della Community Facebook “Call of Duty Italia”, della community di Melagoodo e, ovviamente, dei giocatori che - speriamo - saranno numerosi.

A commentare l'evento benefico ci saranno Rampage in the box, Sperle e Camph (noti commentatori italiani di Call of Duty) coadiuvati, durante la giornata, da molte special guest tra cui JustRohn e GabboDSQ (noti youtuber legati al mondo del Gaming).

Durante la diretta sarà possibile, da parte di tutti gli spettatori di effettuare donazioni che poi verranno girate personalmente all’Istituto Pediatrico “Giannina Gaslini” di Genova, per finanziare il progetto “Insieme per il Gaslini”.

Non ci resta che invitarvi a partecipare numerosi per sostenere l'iniziativa e passare una giornata all'insegna del divertimento.

Il torneo andrà in diretta sul canale Youtube di Melagoodo.

Potete trovare tutte le informazioni sull'evento, le modalità di iscrizione dei team e il regolamento del torneo nella pagina dedicata.

Non mancate!