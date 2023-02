Call of Duty uscirà anche su console Nintendo per i prossimi 10 anni, adesso è ufficiale

Nei mesi scorsi, Microsoft ha proposto a Nintendo un contratto decennale per la serie Call of Duty e a quanto pare solo nelle scorse ore il documento è stato ufficialmente firmato da entrambe le parti, come confermato da Brad Smith, Presidente di Microsoft Corporation.

"Microsoft e Nintendo hanno siglato un accordo legale della durata di dieci anni, per portare Call of Duty sulle console della famiglia Nintendo in contemporanea con l'uscita su Xbox e con le medesime funzionalità e gli stessi contenuti, per fare in modo che i giocatori Nintendo possano giocare a Call of Duty così come i giocatori su Xbox e PlayStation."

Smith sottolinea come Microsoft si impegni anche a fornire accesso a Call of Duty su altre piattaforme con l'obiettivo di offrire più scelta ai giocatori e garantire la concorrenza. Microsoft da parte sua garantisce l'impegno nel portare i giochi Xbox e i giochi Activision come Call of Duty "su più piattaforme".

Come noto, il medesimo accordo è stato proposto anche a Valve e Sony, la prima ha rifiutato di firmarlo ritenendolo non necessario mentre PlayStation non ha firmato poiché secondo i rumor Sony preferiva firmare un accordo a vita per Call of Duty, eventualità questa però non prevista dalla casa di Redmond.