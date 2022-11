Call of Duty uscirà anche su PlayStation 7, Phil Spencer lo conferma una volta per tutte

Call of Duty diventerà esclusiva Xbox, anzi no, continuerà ad uscire anche su PlayStation ma solo fino ad un certo punto, fino a quando Phil Spencer vorrà... in questi mesi ne abbiamo lette tante, ora il CEO di Microsoft Gaming si è espresso definitivamente sulla questione parlando ai microfoni di The Verge.

Non c'è nessun piano per rendere Call of Duty esclusiva Xbox e Phil Spencer ribadisce quanto detto più volte: "state tranquilli, non mi alzerò una mattina dicendo ahahahah Call of Duty non uscirà su PlayStation 7 perché non c'è un contratto valido. Di contro non esiste un contratto che stabilisca definitivamente qualcosa per sempre."

Spencer pensa che firmare contratti con la dicitura "per sempre" scritta da qualche parte nel testo non sia mai una buona mossa, tuttavia non ci sono problemi nel sottoscrivere contratti di lunga durata con PlayStation e soddisfare le esigenze degli enti che stanno valutando l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

Call of Duty "resterà disponibile su PlayStation e non ci sarà nessun obbligo di abbonarsi a Game Pass, non sarà in streaming, sarà un gioco nativo, come quelli usciti fino ad oggi. Non vi nascondo nulla."

Call of Duty Modern Warfare 2 sta andando molto bene sia su PlayStation che su Xbox e Phil Spencer "ha già piani per il prossimo episodio e per quello dopo e quello dopo ancora", questi giochi usciranno su PlayStation "senza che Sony debba ospitare il Game Pass sulle sue console."