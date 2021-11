Call of Duty Vanguard: il 90% delle copie vendite su console Xbox sono digitali

Si fa un gran parlare delle vendite di Call of Duty Vanguard in Gran Bretagna, lo sparatutto Activision ha venduto circa il 40% in meno rispetto a Call of Duty Black Ops Cold War nel weekend di lancio ma gli analisti ci forniscono ora altri dati per comprendere meglio la situazione.

Il gioco ha venduto la maggior parte delle copie fisiche su PlayStation (il 57% del totale) e il restante su Xbox, mentre il PC non viene conteggiato dal momento che non esiste una edizione retail per questa piattaforma. Su Xbox si parla del 90% di vendite digitali con il 10% di copie fisiche vendute nei negozi, inoltre viene reso noto come la proporzione tra le copie vendute su Xbox Series X e Xbox Series S sia del 50/50, numeri che non devono stupire dal momento che Xbox Series S supporta solamente i giochi in formato digitale e dunque i possessori della console non acquistano titoli in formato fisico.

COD Vanguard è il peggior lancio della serie negli ultimi 14 anni in UK, dati che Activision dovrà tenere in considerazione per il futuro, il gioco ha comunque registrato il secondo miglior lancio dell'anno nel Regno Unito subito dietro a FIFA 22, uscito il primo ottobre.