Call of Duty Vanguard: Activision rimuove la skin Loyal Samoyed dopo le accuse di plagio

A fine luglio, il concept artist Sail Lin ha accusato Activision di plagio per la skin Loyal Samoyed di Call of Duty Vanguard, skin ispirata proprio ad un lavoro dell'artista pubblicato su ArtStation con la denominazione "Monster Army".

Stando a quanto dichiarato da Sail, Activision avrebbe liberamente utilizzato senza alcun permesso l'immagine concept per dare vita alla skin Loyal Samoyed che ha fatto il suo debutto nel corso della Stagione 4 Furiosa di Call of Duty Vanguard e Call of Duty Warzone.

L'artista ha fatto sentire la propria voce sui social ed ha subito contattato Activision per chiarire la situazione, mostrando anche gli schizzi del suo lavoro e le immagini non definitive, così da mettere in chiaro la paternità del soggetto.

Tramite le pagine di Polygon arriva adesso un aggiornamento sulla vicenda, Activision Blizzard ha infatti rimosso la skin Loyal Samoyed da Call of Duty Vanguard e Call of Duty Warzone e da tutti i canali social del gioco. In una nota inviata alla testata, il publisher si scusa per questo errore, assicurando di avere pieno rispetto per i creativi e per le loro opere. Al momento dunque l'oggetto cosmetico Loyal Samoyed non è più disponibile in-game e non sappiamo se tornerà nel prossimo futuro.