Call of Duty Vanguard: Activision risponde ai leak con una GIF meme

Nei giorni scorsi il web è stato invaso da leak di Call of Duty Vanguard, il nuovo episodio della serie in arrivo a fine anno. Il publisher Activision ha risposto a questo avvenimento con un meme pubblicato sui canali social del gioco.

La GIF mostra un bombardamento di "Rumors" e "Leaks" a cascata, al quale la compagnia risponde con un semplice "incoming", un secondo Tweet invece riporta la didascalia "Oh shit, wait", quasi come a voler confermare che quanto trapelato corrisponda alla pura realtà.

Dai leak sappiamo che Call of Duty Vanguard (questo il titolo ufficiale del gioco, apparentemente, e non Call of Duty Slipstream) uscirà il 5 novembre e proporrà un comparto multiplayer con oltre 20 mappe e meteo dinamico, campagna co-op con supporto fino a quattro giocatori e modalità zombie sviluppata da Treyarch.

Trapelate anche le varie edizioni (tra cui il Cross-Gen Bundle) e la presenza dell'Open Beta per Call of Duty Vanguard, sebbene nulla di quanto riportato sia certo, i leak provengono da una fonte attendibile com Tom Henderson, leaker che per primo ha svelato molti dettagli su Battlefield 2042 e sui precedenti giochi della serie Call of Duty. Il reveal di COD Vanguard sembra essere previsto per il 19 agosto, la prossima settimana ne sapremo probabilmente di più.