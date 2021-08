Call of Duty Vanguard: alpha gratis su PS4 e PS5 ad agosto, date e come partecipare

Activision Blizzard ha annunciato l'alpha di Call of Duty Vanguard, che permetterà ai giocatori PlayStation di provare in anteprima la nuova modalità multiplayer Champion Hill (Collina dei Campioni). Quando? Presto... molto presto.

Il client alpha sarà gratis per tutti i giocatori su PlayStation 4 e PlayStation 5, la fase di test durerà 48 ore e permetterà di prendere confidenza con questa nuova modalità di gioco, da sottolineare come l'abbonamento PlayStation Plus non sarà richiesto per giocare online.

Sledgehammer Games vuole raccogliere i feedback della community grazie a questo primo test alpha di Call of Duty Vanguard, in anteprima su PlayStation. Con Champion Hill gli sviluppatori vogliono introdurre una modalità in stile torneo multimappa per squadre da due (2v2) o tre (3v3) giocatori pronti a sfidarsi in entusiasmanti deathmatch.

Il preload dell'alpha di Call of Duty Vanguard è disponibile dalle 12:00 di oggi, i server apriranno il 27 agosto alle 19:00 (ora italiana), trovate il client sul PlayStation Store o in alternativa potrete accedere dal menu principale di Call of Duty Modern Warfare, Call of Duty Warzone o Call of Duty Black Ops Cold War dopo aver installato l'alpha di Vanguard. Tutti i partecipanti all'alpha riceveranno una Calling Card ed un emblema da usare in-game.



Il 25 agosto alla Gamescom, Activision mostrerà il gameplay di Call of Duty Vanguard, in uscita il 5 novembre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.