Call of Duty Vanguard, Alpha live su PS5 e PS4: quanto dura e cosa include?

Come da programma, Activision e Sledgehammer Games hanno aperto i server dell'Alpha gratis di Call of Duty Vanguard, un'esclusiva riservata ai soli giocatori PlayStation 4 e PS5.

Intitolata Champion Hill, questa Alpha rappresenta il primo technical test del nuovo capitolo annuale di Call of Duty, ed è stata progettata raccogliere dei dati vitali per il corretto bilanciamento del comparto multigiocatore. Per questo motivo, Sledgehammer Games ha tenuto a specificare che tutti i contenuti inclusi sono da considerarsi ancora in via di sviluppo.

Il client include quattro differenti mappe, ossia Courtyard, Trainyard, Market e Airstrip, che ruotano all'interno della playlist Champion Hill (Duos and Trios). Sono quattro anche gli Operatori (Lucas Riggs, Polina Petrova, Wade Jackson e Arthur Kingsley) che vengono assegnati in maniera casuale ai videogiocatori. Il peso del download dell'Alpha di Call of Duty Vanguard ammonta a circa 20 GB su PlayStation 5 e a circa 17 GB su PS4.

Il test si concluderà alle ore 19:00 di domenica 29 agosto, dando appuntamento a tutti i giocatori al 7 settembre, giorno in cui verrà effettuato il reveal del multiplayer di Call of Duty Vanguard. L'agenda prevede poi una Open Beta in due weekend, il primo (10-13 settembre) riservato ai giocatori PlayStation e un secondo (16-20 settembre) per tutte le piattaforme.