Call of Duty Vanguard: annuncio questa settimana, avrà 16 mappe 6v6 al lancio?

Secondo varie fonti il reveal ufficiale di Call of Duty Vanguard dovrebbe avvenire questa settimana e più precisamente giovedì 19 agosto, a dirlo è il noto insider e leaker Tom Henderson, che su Twitter ribadisce a gran voce questa data.

Da tempo si parla di una presentazione di COD Vanguard prevista per il 19 agosto e Henderson non ha dubbi in merito, il nuovo gioco verrà annunciato questo giovedì, presumibilmente nel tardo pomeriggio. Call of Duty Vanguard dovrebbe uscire il 5 novembre stando alle parole dello stesso Henderson, la scorsa settimana inoltre sono trapelate le varie edizioni (Standard, Ultimate e Cross-Gen Bundle), il titolo ufficiale, la copertina e altri dettagli sul prossimo gioco della serie Activision.

A quanto proposito, il leaker rettifica una sua precedente dichiarazione dove parlava di circa 8/10 mappe 6v6 presenti al lancio, a quanto pare queste dovrebbero essere in realtà sedici, ci saranno poi altre otto mappe (per un totale di 24) dedicate alle altre modalità di gioco.

Per scoprire se quanto riportato corrisponde al vero non ci resta altro da fare che attendere possibili annunci sulla presentazione del nuovo gioco, al momento Activision ha risposto ai leak su Call of Duty Vanguard con un meme, in maniera decisamente poco usuale per il publisher, solitamente poco consono a commentare leak, rumor e speculazioni.