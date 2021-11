Call of Duty Vanguard: tutte le armi del gioco, ecco quante e quali sono

Il nuovo capitolo della serie di sparatutto di Activision segna il ritorno in grande stile di Call of Duty negli scenari della Seconda Guerra Mondiale: COD Vanguard attraverserà i principali fronti di combattimento dell'epoca, dove non mancheranno di conseguenza tutti i più eserciti coinvolti nel conflitto.

Per via di questa grande varietà di scenari, anche l'arsenale a disposizione dei giocatori risulta essere piuttosto ampio, con una serie di bocche da fuoco di varie categorie e appartenenti ad eserciti differenti quali Germania, Stati Uniti, Unione Sovietica, Giappone e Gran Bretagna. Vediamo quindi la lista completa delle armi che saranno disponibili in Call of Duty Vanguard:

Fucili d'assalto

STG44

BAR

ITRA Burst

NZ-41

Volk

Fedorov Avtomat

AS44

SMG

MP40

Sten

M1928

PPSH-41

Owen Gin

Tyler 100

LMG

DP27

MG42

Bren

Type 11

Fucili da cecchino

3-Line Rifle

Kar98k

Mosin-Nagant

Carabine

M1 Garand

Gewehr-43

SVT-40

Fucili a pompa

Revolving Shotgun

Combat Shotgun

Gracey Automatico

Doppietta

Pistole

RATT

Revolver Webley

Machine Pistol

M1911

P.08 Luger

Corpo a corpo

Coltello da combattimento

FS Fighting Knife

Lanciatori

Panzerschreck

Bazooka M1

Panzerfaust

Lanciarazzi MKT1

La lista delle armi disponibili potrebbe variare prima del lancio ufficiale del gioco, e in generale siamo sicuri che Activision aggiungerà ulteriori bocche da fuoco con il passare dei mesi tramite aggiornamenti vari. Inoltre, in alcune modalità - tra cui la modalità Zombie di Call of Duty Vanguard - sarà presente l'Armeria, dove i giocatori potranno personalizzare ogni arma a proprio piacimento, modificandone gli accessori e lo stile estetico e, così, aumentando esponenzialmente le variazioni al gunplay del titolo.