Call of Duty Vanguard avrà la campagna o sarà solo multiplayer?

Call of Duty Vanguard esce il 5 novembre, ma quali modalità ci saranno nel nuovo sparatutto di Activision e Sledgehammer Games? Ci sarà la campagna per giocatore singolo oppure COD Vanguard avrà solo il multiplayer? Facciamo chiarezza.

A differenza di quanto accaduto in passato con altri giochi della serie (pensiamo a Call of Duty Black Ops 4 ad esempio), Call of Duty Vanguard avrà una vera e propria campagna, così come Call of Duty Black Ops Cold War lo scorso anno e Call of Duty Modern Warfare prima.



La campagna di Call of Duty Vanguard si presenta come una avventura dal taglio cinematografico con personaggi carismatici e ovviamente tanti colpi di scena, con sequenze action in stile Hollywoodiano. Non vogliamo svelarvi troppo e la stessa Activision è stata piuttosto avara di dettagli, fortunatamente tra non molto potremo giocare con Call of Duty Vanguard, disponibile dal 5 novembre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Ecco quante sono le mappe multiplayer di Call of Duty Vanguard.



