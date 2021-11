Call of Duty Vanguard avrà anche la modalità Zombie?

I giorni che ci separano da Call of Duty Vanguard si possono finalmente contare sulle dita di una mano, ma i fan della storica modalità Zombies avranno pane per i loro denti? Senza aspettare che arrivi il 5 novembre 2021 per scoprirlo, ecco una conferma che farà felici gli appassionati.

Malgrado Activision abbia già anticipato che – almeno fino all'arrivo della Stagione 1 – la main quest di COD Vanguard Zombies non sarà disponibile al day one, è certo che la modalità a tema horror curata da Treyarch sarà disponibile già al lancio dello sparatutto in soggettiva. Una bella notizia per chiunque non veda l'ora di sopravvivere a orde nemiche in stato di avanzata decomposizione.

Se volete pregustare le sensazioni offerte da questa opzione, giocabile sia in multiplayer locale sia in compagnia di amici online, ecco il video di gameplay emerso ieri che mostra 20 minuti di Call of Duty Vanguard Zombies. Vi ricordiamo che la nuova iterazione della serie, sviluppata da Sledgehammer Games, approderà su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.



Ultime ma non per importanza: le principali offerte alle quali affidarsi per risparmiare sull'acquisto di Call of Duty Vanguard, adatte a chi sta pensando di pre-ordinare il gioco.