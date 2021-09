Call of Duty Vanguard Beta: trovato un fix per lo stuttering

State giocando la versione Beta di Call of Duty Vanguard su console e siete infastiditi dallo stuttering? Sappiate allora che potrebbe esserci una soluzione molto rapida al problema.

Molti utenti stanno infatti riscontrando il fastidioso problema nelle partite della Beta dello sparatutto e, fortunatamente, sembra che tutto sia risolvibile seguendo pochi e semplici passi. Se anche voi state notando dello stuttering, potete sistemare la problematica accedendo al menu delle impostazioni, selezionando la tabella "Grafica" e scorrendo l'elenco di voci fino a trovare quella relativa allo streaming delle texture: disabilitate questa opzione grafica e applicate le modifiche. Stando a numerose testimonianze sui social, tale procedura permette di non avere più problemi di stuttering nella Beta di Call of Duty Vanguard, sebbene non si tratti di un fix che funziona nella totalità dei casi.

In attesa che il problema venga risolto direttamente dagli sviluppatori con un update, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare laguida alle migliori specialità della Beta di Call of Duty Vanguard. Sapevate inoltre che la durata della Open Beta di Call of Duty Vanguard è stata estesa di qualche giorno su PC, PlayStation e Xbox?