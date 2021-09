Call of Duty Vanguard Beta: guida alle migliori specialità

Le porte della Beta di Call of Duty Vanguard sono ora aperte a tutti i giocatori PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (tramite Battle.net). Se avete appena iniziato ad esplorare le modalità multiplayer del nuovo capitolo della serie, ecco alcuni consigli che potrebbero aiutarvi nella scelta dei perk per il vostro loadout.

Ecco l'elenco dei perk disponibili nella Beta di Call of Duty Vanguard e la relativa descrizione:

Specialità 1

Fantasma (disponibile da subito): utilizzando questo perk è impossibile essere rilevati da Aerei Spia, Informazioni Nemiche e Microfoni da Campo durante gli spostamenti. Viene inoltre ridotta l'efficacia degli Informatori Locali

utilizzando questo perk è impossibile essere rilevati da Aerei Spia, Informazioni Nemiche e Microfoni da Campo durante gli spostamenti. Viene inoltre ridotta l'efficacia degli Informatori Locali Fortificazione (si sblocca al livello 5): aumenta la resistenza agli esplosivi e le velocità di recupero della salute causata da un'esplosione. La difesa viene ulteriormente aumentata quando l'arma è posizionata o ci si trova accovacciati/sdraiati

aumenta la resistenza agli esplosivi e le velocità di recupero della salute causata da un'esplosione. La difesa viene ulteriormente aumentata quando l'arma è posizionata o ci si trova accovacciati/sdraiati Basso Profilo (si sblocca al livello 13): rende immuni agli effetti di Visione Penetrante

rende immuni agli effetti di Visione Penetrante Addestramento Sopravvivenza (si sblocca al livello 19): aumenta la resistenza agli effetti di stordimento e rende immuni al gas

Specialità 2

Massima Allerta (disponibile da subito): fa in modo che appaia un alone giallo in direzione del nemico fuori dalla visuale che sta puntando il giocatore

fa in modo che appaia un alone giallo in direzione del nemico fuori dalla visuale che sta puntando il giocatore Radar (si sblocca al livello 7): permette di visualizzare sulla minimappa i nemici che sparano con armi non silenziate

permette di visualizzare sulla minimappa i nemici che sparano con armi non silenziate Recupero Informazioni (si sblocca al livello 15): fa visualizzare indicatori dei rinforzi nemici sulla minimappa, la quale mostra anche un'area più ampia

fa visualizzare indicatori dei rinforzi nemici sulla minimappa, la quale mostra anche un'area più ampia Tracciante (si sblocca al livello 23): chi utilizza questo perk può vedere la scia di impronte lasciata dai nemici, vede degli indicatori in corrispondenza del punto in cui sono morti gli avversari e nasconde gli indicatori dei membri del team avversario eliminati dal giocatore

Specialità 3

Demolizione (disponibile da subito): permette di rientrare sempre con un oggetto d'equipaggiamento letale extra e al momento del lancio di un gadget consente di vederne la traiettoria

permette di rientrare sempre con un oggetto d'equipaggiamento letale extra e al momento del lancio di un gadget consente di vederne la traiettoria Di Corsa (si sblocca al livello 11): raddoppia la durata dello scatto tattico e aumenta del 30% la velocità di movimento da accovacciati

raddoppia la durata dello scatto tattico e aumenta del 30% la velocità di movimento da accovacciati Tattico (si sblocca al livello 17): ricarica l'equipaggiamento tattico ogni 30 secondi

ricarica l'equipaggiamento tattico ogni 30 secondi Risposta Eccessiva (si sblocca al livello 27): sblocca la possibilità di includere nel loadout due armi principali

Perk migliori nella Beta di COD Vanguard

Al momento della creazione di una classe personalizzata in COD Vanguard, al giocatore viene permesso di utilizzare una sola Specialità per ciascuna delle tre tabelle. La combinazione fondamentale con la quale giocare sempre, a prescindere dalla situazione in cui ci si trova, è sicuramente quella formata da Fantasma e Radar, perk della seconda pagina che può essere sostituito con Tracciante solo nel caso in cui ogni singolo avversario utilizzi armi silenziate (evento improbabile). Per quello che riguarda invece l'ultima Specialità, non esiste una migliore delle altre e dipende molto dalle vostre esigenze. Il nostro consiglio è quello di puntare su Di Corsa, ma nel caso in cui vogliate utilizzare spesso e volentieri granate stordenti prima di avanzare, anche Tattico potrebbe tornarvi molto utile.

Avete già letto la nostra guida con i consigli su come sbloccare un progetto arma gratis con la Beta di Call of Duty Vanguard? Vi ricordiamo inoltre che la Beta di Call of Duty Vanguard è inaccessibile per tutti gli utenti bannati da Warzone e, di conseguenza, per tutti i cheater che non hanno più accesso al free to play.