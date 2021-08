Call of Duty Vanguard: Beta a settembre, la prima stagione a fine novembre?

L'annuncio di Call of Duty Vanguard ha riportato in circolazione un rumor della settimana scorsa che rivelava alcune date da tenere d'occhio: la prima è ovviamente quella del 19 agosto, questo giovedì Activision toglierà i veli al nuovo COD, come rivelato con la pubblicazione del teaser ufficiale.

Secondo il profilo Twitter ModernWarzone Gaming News (da anni specializzato in rumor e leak su Call of Duty), dal 27 al 29 agosto si terrà l'Alpha del gioco su PlayStation mentre dal 10 al 12 settembre si terrà una Beta e infine dal 16 al 20 settembre sarà la volta della Beta Pubblica, sempre su PlayStation, probabilmente in anticipo sulla console Sony e in seguito sulle altre piattaforme grazie agli accordi di partnership siglati con Activision.

Viene poi confermato il lancio previsto per il 5 novembre, infine scopriamo che il 23 novembre partirà la Stagione 1 di Call of Duty Vanguard e presumibilmente Call of Duty Warzone, anche se non è chiaro in che modo il Battle Royale si legherà al nuovo episodio della serie.

Per saperne di più dovremo attendere le 19:30 di giovedì 19 agosto quando Activision svelerà ufficialmente Call of Duty Vanguard nel corso di uno speciale evento in-game di Call of Duty Warzone.