Call of Duty Vanguard: la campagna single player è riuscita a conquistarci?

Call of Duty Vanguard è finalmente disponibile su tutte le piattaforme e possiamo svelarvi qualche dettaglio aggiuntivo sulla campagna single player ambientata nella seconda guerra mondiale.

La modalità storia dell'ultima iterazione della serie di sparatutto in prima persona targata Activision offre la possibilità di giocare nei panni di diversi personaggi e di affrontare frenetiche sequenze più o meno lineari come nella maggior parte degli altri capitoli di COD. Come avrete già letto nella nostra recensione della campagna di Call of Duty Vanguard a cura di Francesco Fossetti, però, è proprio la modalità offline dello shooter con visuale in soggettiva il punto debole del pacchetto: la storia fatica a coinvolgere, il comparto grafico mostra una serie di incertezze e a salvarsi sono principalmente le missioni che vedono come protagonista la letale e precisa Polina Petrova.



Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione della campagna di Call of Duty Vanguard, in attesa dei nostri approfondimenti sulla modalità Zombies curata da Treyarch e sul comparto multigiocatore online. Non dimenticate inoltre che a breve Call of Duty Warzone cambierà nome e si adeguerà per gameplay e grafica a COD Vanguard. Sapevate che la mappa Shipment arriverà a breve in COD Vanguard tramite un aggiornamento gratuito?