Call of Duty Vanguard, occhio ai cheater della Beta: in video le prime testimonianze

Nonostante le ingenti risorse investite da Activision per sradicare la piaga dei cheater di Call of Duty, sempre più partecipanti alla Beta di COD Vanguard testimoniano sui social di aver dovuto fare i conti con gli imbroglioni.

In barba alle minacce di ban permanenti da COD Warzone e Vanguard e agli sforzi profusi dal colosso videoludico statunitense per garantire un'esperienza di gioco congrua alle aspettative degli appassionati della serie FPS, i cheater stanno così trovando il modo di alterare le partite online degli utenti che si stanno cimentando nelle sfide della Beta di Vanguard facendo uso di software di terze parti.

Gli sfortunati utenti che sono incappati nelle lobby infestate da questi imbroglioni hanno registrato il tutto per pubblicare sui social i video nella speranza, così facendo, di spronare Activision a trovare una soluzione al problema prima del lancio ufficiale di Call of Duty Vanguard, previsto per il 5 novembre su PC e console.

In attesa di capire come si evolverà la faccenda, vi ricordiamo che a partire dalle ore 19:00 italiane di oggi, sabato 18 settembre, è possibile partecipare all'Open Beta di COD Vanguard su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con accesso a una porzione dell'esperienza multiplayer del kolossal sparatutto di Sledgehammer. I test si concluderanno ufficialmente alle ore 19:00 di lunedì 20 settembre su tutte le piattaforme.