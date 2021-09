Call of Duty Vanguard: com'è il multiplayer? Prime impressioni dalla Beta

Abbiamo provato in anteprima la Beta multigiocatore di Call of Duty Vanguard che prenderà il via venerdì 10 settembre: ecco le prime impressioni dopo qualche ora di gioco.

Con Sledgeghammer impegnata a plasmare quella che, per loro stessa ammissione, sarà la più ampia offerta multiplayer che sia mai stata proposta ai fan per il lancio di un nuovo Call of Duty, l'accesso in anteprima alla Beta di Vanguard ci ha permesso di sbirciare tra le pieghe del lavoro svolto in tal senso dagli autori californiani.

Il comparto multigiocatore di COD Vanguard è scandito da ritmi piacevolmente familiari, con dinamiche non troppo dissimili da quelle sperimentate nelle arene online dell'ultimo Modern Warfare. Eppure, bastano pochi minuti per accorgersi dell'impegno profuso da ogni attore della macchina produttiva di Activision nel fornire ai patiti del genere un progetto che innesta novità potenzialmente dirompenti come la distruttibilità ambientale o l'evoluzione del sistema di customizzazione libera dell'arsenale.

La build testata, presumibilmente la stessa prevista per la Beta che si terrà a breve su PS4 e PS5, ci ha fornito l'accesso a quattro mappe e ad altrettante modalità di gioco, ovvero Deathmatch a Squadre, Dominio, Uccisione Confermata e la "nuova" Pattuglia, una riedizione di Hardpoint basata sul controllo di zone in costante movimento.

Se vista in un'ottica generale, l'esperienza shooting di Vanguard risulta essere davvero molto intensa e appagante, merito delle soluzioni adottate dagli sviluppatori nel conferire al tutto una maggiore flessibilità. Solo col tempo, però, capiremo se tali interventi sapranno restituire le medesime emozioni sul lungo periodo, specie in funzione dei consolidati equilibri su cui si regge l'intera esperienza di COD.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo al video in apertura d'articolo e, qualora non l'aveste ancora letta, al nostro speciale su COD Vanguard e le prime impressioni sulla Beta multiplayer, con tutte le riflessioni e le analisi di Alessandro Bruni sull'impianto ludico e contenutistico eretto da Activision in vista del lancio del titolo che, lo ricordiamo, è previsto per il 5 novembre su PC e console PlayStation e Xbox.