Call of Duty Vanguard: come attivare i 120fps su PS5 e Xbox Series X

Call of Duty Vanguard riporta gli scontri a fuoco della saga di Activision sui fronti della Seconda Guerra Mondiale. Sledgehammer Games è riuscita a portare il titolo a 60fps anche su console di vecchia generazione, ma su PS5 e Xbox Series S|X si può arrivare anche ai 120 fotogrammi al secondo: ecco come attivarli.

Per permettere al nuovo FPS bellico (a riguardo, ecco la recensione della campagna di Call of Duty Vanguard) di raggiungere queste prestazioni sarà necessario rispettare alcuni requisiti: il monitor che userete dovrà necessariamente supportare i 120Hz, e un cavo HDMI 2.1 sarà indispensabile nel caso in cui desideriate mantenere la risoluzione 4K. Per attivare i 120fps non dovrete far altro che aprire il gioco e recarvi nelle impostazioni, spostandovi nella sezione delle opzioni grafiche; selezionate infine '120Hz' per aumentare la soglia massima di fotogrammi.



Va ricordato che, pur oltrepassando i canonici 60 frame per secondo, il titolo difficilmente resisterà per tutto il tempo su 120fps granitici, stabilendosi poco in più basso. In ogni caso resta un passo in avanti opportuno per chi ha la disponibilità tecnica. A tal proposito, non c'è solo COD Vanguard: ecco la lista aggiornata di tutti i giochi a 120fps su PS5 e Xbox Series X.