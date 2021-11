Call of Duty Vanguard: come si effettuano le mosse finali

Tra i tanti metodi utili a liberarsi dei nemici in Call of Duty Vanguard troviamo le mosse finali, manovre ravvicinate che assicurano kill pulite rese spettacolari da animazioni uniche. Ecco tutto ciò che dovete sapere su questa meccanica silenziosa, capace di garantire un risparmio di munizioni.

Che si tratti di uccidere un cecchino appostato, un camper distratto o di infiltrarsi tra le file nemiche per poi crivellare di colpi chiunque, la possibilità di freddare avversari senza che se ne accorgano è un’opzione che nessun giocatore scarterebbe a priori.

Nello sparatutto targato Activision tutto questo è concesso e, a meno che non abbiate cambiato i comandi di default, potrete eseguire una mossa finale tenendo premuti i seguenti tasti ogni volta che un nemico vi darà le spalle:

Su PlayStation e Xbox : mantenete premuto l’analogico destro.

: mantenete premuto l’analogico destro. Su PC: mantenete premuto E o 4.

Ricordiamo che ogni operatore ha due mosse finali che si possono impostare nel menu di personalizzazione, e che la seconda viene sbloccata una volta raggiunto il livello 17. Inoltre, dopo esservi sbarazzati di venticinque nemici sfruttando tali attacchi, verrete premiati con il membro della task force giapponese Shigenori.

Vi lasciamo a una lista di tutte le armi presenti in Call of Duty Vanguard e ai trucchi per trionfare nel multiplayer di COD Vanguard.