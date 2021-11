Call of Duty Vanguard: come guadagnare esperienza velocemente

La saga Activision torna sui conflitti che hanno segnato la Seconda guerra mondiale con Call of Duty Vanguard. Il titolo di Sledgehammer Games propone un pacchetto multiplayer denso e vario, che include diversi sbloccabili tra operatori, armi e mimetiche. La progressione in game sarà scandita dall'Esperienza: ecco come ottenerne di più in fretta.

Call of Duty Vanguard (ecco la recensione del multiplayer di Call of Duty Vanguard) mette a disposizione diversi modi per aumentare l'ottenimento di Esperienza. Va comunque ricordato che giocare tanto premierà sempre con un proporzionale incremento dei vostri soldati e armi, ma ci sono alcune scorciatoie con cui potete aiutarvi. Anzitutto nel Pass Stagione del multiplayer (a proposito, ecco alcuni trucchi per vincere nel multiplayer di Call of Duty Vanguard) e in diversi bundle acquistabili dal negozio sono presenti i Gettoni XP, dei particolari token consumabili che per un certo periodo di tempo aumentano in percentuale la quantità di Esperienza ottenuta.



L'ultimo capitolo della saga introduce i Clan, gruppi di utenti che si uniscono per ricevere alcuni bonus: tra questi c'è anche un aumento di XP attivabile giocando assieme ad un membro del proprio Clan. Infine, ogni operatore in Vanguard possiede un'arma preferita, cioè una bocca di fuoco che, se equipaggiata, garantisce alcuni effetti positivi, come l'ottenimento di più punti esperienza.