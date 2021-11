Call of Duty Vanguard: come si sbloccano le skin degli operatori?

Mentre Sledgehammer Games lavora per risolvere i problemi ai server di COD Vanguard, i giocatori puntano ad ottenere tutti i premi legati al sistema di progressione del gioco. Tra le ricompense più gradite: le skin degli operatori: ecco come ottenerle.

La prima cosa da sapere è che gli operatori di Call of Duty Vanguard possono essere sbloccati sia nella modalità Zombi, sia nel multiplayer classico. Portare a termine la prima sfida di un agente vi permette infatti di vestirne i panni, così da procedere con le successive e guadagnare punti esperienza fino a raggiungere il livello 20. Durante la scalata, meno ripida se si utilizzano le armi predilette di questi personaggi, sbloccherete vari elementi da sfoggiare sul campo di battaglia tra cui nuovi emblemi, taunt vocali e skin estetiche.



Oltre a quelle ottenibili raggiungendo prima il livello 10 e infine il grado massimo di ogni operatore, esistono altre due skin uniche nel loro genere (nello specifico l'uniforme dorata ed il completo di platino) per le quali dovrete puntare al traguardo definitivo: portare al maggior livello d'esperienza tutti e dodici gli operatori disponibili nell’FPS targato Activision.

Se siete in cerca di ulteriori consigli, vi lasciamo a dei pratici trucchi per vincere nel multiplayer di Call of Duty Vanguard.