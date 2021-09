Call of Duty Vanguard: come sbloccare un progetto arma gratis con la Beta

La Beta di Call of Duty Vanguard è ora disponibile, suddivisa in vari turni grazie ai quali tutti i giocatori avranno l'opportunità di provare il comparto multigiocatore online dello sparatutto su PC, PlayStation e Xbox. Oltre a testare il gioco, la Beta permetterà anche di ottenere un progetto.

Il team di sviluppo, in occasione del reveal del multiplayer di Call of Duty Vanguard, ha infatti confermato che tutti i giocatori che prenderanno parte ai test delle modalità online avranno l'opportunità di completare una semplice sfida grazie alla quale si potrà sbloccare un progetto nella versione finale dello sparatutto. Per sbloccare il "Rat-A-Tat", il quale non è altro che una versione modificata esteticamente e già accessoriata di uno dei fucili d'assalto, non occorre fare altro che giocare la Beta di Call of Duty Vanguard fino al raggiungimento del livello 20. Il tempo necessario al completamento di questo obiettivo varia in base all'abilità del giocatore, dal momento che l'esperienza accumulata è strettamente legata all'esito della partita e al numero di uccisioni e assist effettuati. Nel caso in cui il "Rat-A-Tat" dovesse essere il progetto di un fucile che si sblocca ai livelli più avanzati, questo contenuto aggiuntivo vi garantirà l'accesso anticipato all'arma, proprio come accadde con una delle mitragliette in Modern Warfare grazie ad un'iniziativa dello stesso tipo.

Visto che Call of Duty Vanguard supporta il cross-save, il progetto può essere sbloccato su un account per poi essere utilizzato su tutti gli altri collegati allo stesso profilo Battle.net. A tal proposito, assicuratevi di aver associato tutte le piattaforme in vostro possesso al medesimo account di Call of Duty, così da poter sfruttare la cross-progression anche in Warzone. Nel caso in cui doveste aver bisogno di un aiuto per completare tale operazione, potete consultare la nostra guida su come abilitare il cross-save in Call of Duty Warzone, dal momento che i passaggi da seguire sono universali e valgono per qualsiasi episodio della serie Activision.