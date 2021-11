Call of Duty Vanguard: come sbloccare le skin Maestria Oro, Diamante e Atomica

Le skin Maestria Oro, Diamante e Atomica sono tra le più desiderate dai giocatori dello sparatutto Activison. Queste mimetiche tornano anche in Call of Duty Vanguard (a tal proposito, ecco la recensione della campagna di Call of Duty Vanguard) e possono essere sbloccate solamente rispettando specifici requisiti: ecco come ottenerle.

Il fattore di difficoltà nell'ottenimento di queste tre skin Maestria è conseguente al precedente: significa che per riuscire a mettere le mani sull'ambita Atomica sarà obbligatorio possedere prima le verniciature Oro e Diamante. Per la prima, COD Vanguard richiede di ottenere tutte e 10 le mimetiche di una specifica bocca da fuoco. Queste si acquisiscono potenziando l'arma, usandola in battaglia o, ancora, sfruttandone le varie componenti. Lo stesso discorso vale per Diamante, che però richiede lo stesso procedimento applicato a tutti gli armamenti di una singola categoria (ad esempio, i fucili d'assalto).



Infine, per la skin Atomica dovrete possedere le skin diamanti del gioco, ovvero avere a vostra disposizione tutte le mimetiche che il titolo offre al lancio. Se la ricompensa vale per voi la fatica spesa, allora meglio mettersi al lavoro sin da subito. Sempre a proposito del titolo sviluppato da Sledgehammer Games, ecco quante e quali mappe multiplayer ci sono in Call of Duty Vanguard.