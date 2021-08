Call of Duty Vanguard: come scaricare l'Alpha gratis su PS4 e PS5

In attesa di scoprire qualche dettaglio aggiuntivo su Call of Duty Vanguard grazie al video gameplay della campagna che verrà mostrato all'Opening Night Live con Geoff Keighley alla Gamescom 2021, i giocatori PlayStation possono iniziare a scaricare i file dell'Alpha e prepararsi all'apertura dei server.

Ad avere l'opportunità di giocare a Champion Hill, questo è il nome della prima fase di test dello sparatutto in prima persona Activision, saranno infatti esclusivamente i possessori di PlayStation 4 e PlayStation 5. Per fare in modo che tutti possano essere pronti al momento dell'apertura delle porte dell'Alpha, fissato al prossimo venerdì 27 agosto 2021 alle ore 19:00 del fuso orario italiano, Sony ha già reso disponibile il preload.

Ecco di seguito i link per scaricare i file in versione PS4 o PS5 direttamente dal sito ufficiale:

Oltre a poter avviare il download da remoto tramite la versione browser del PlayStation Store, i giocatori possono anche aggiungere alla raccolta l'Alpha direttamente dalla console. Il peso dell'Alpha di Call of Duty Vanguard è di 20 GB su PlayStation 5 e di 17,63 GB su PlayStation 4. Va precisato che le due versioni sono separate e occorre fare attenzione a quale si scarica per evitare di giocare quella old-gen sulle console di nuova generazione.

Vi ricordiamo che i test preliminari coinvolgeranno solo il deathmatch tra squadre di due o tre giocatori ambientati nella mappa Champion Hill e che la durata dell'Alpha è di soli due giorni. In attesa di poter accedere ai server, sappiate che sulle nostre pagine potete trovare l'anteprima di Call of Duty Vanguard con tanti dettagli su campagna, Zombies e multiplayer.