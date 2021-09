Call of Duty Vanguard: come scaricare la Beta, guida al download e riscatto codici

Vi abbiamo già rivelato quando inizia la Beta Multiplayer di Call of Duty Vanguard ma come fare per scaricare il client e riscattare il codice ottenuto con il preordine? Ecco tutte le istruzioni e le informazioni necessarie per effettuare il download.

Il primo weekend in accesso anticipato su PlayStation si terrà dalle 19:00 del 10 settembre e fino alla stessa ora del 13 settembre. Tutti coloro che hanno effettuato il preordine digitale verranno registrati automaticamente alla Beta mentre chi ha prenotato la versione fisica riceverà il codice dal rivenditore, generalmente via email o visibile sulla ricevuta di acquisto.

Il secondo weekend di Beta abiliterà il Cross-Play e inizierà alle 19:00 del 16 settembre e terminerà alla stessa ora del 20 settembre, nei primi due giorni l'accesso sarà libero su PS4 e PS5 e solo con codice per PC e Xbox mentre dal 18 al 20 settembre la beta sarà accessibile a tutti indipendentemente dalla piattaforma o dal fatto che si possieda o meno una chiave di accesso.

Da questa pagina potete riscattare i codici Beta di Call of Duty Vanguard, assicuratevi di essere connessi al vostro account Activision prima di avviare la procedura di riscatto del codice. Tutti coloro che raggiungeranno il livello 20 sbloccheranno un progetto arma per Call of Duty Vanguard e Warzone, chi gioca a Call of Duty Mobile otterrà anche l'operatore Arthur Kingsley al termine della Beta.