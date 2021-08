Call of Duty Vanguard: confermati i team al lavoro sullo sparatutto

L'esistenza di Call of Duty Vanguard è ormai confermata e manca davvero poco all'evento attraverso il quale potremo scoprire maggiori dettagli sul titolo all'interno di COD Warzone. In attesa di saperne di più, Activision ha confermato l'elenco degli sviluppatori che stanno contribuendo alla creazione dello shooter in prima persona.

Il publisher ha invitato nel corso del pomeriggio una mail a tutti gli iscritti alla newsletter sul sito ufficiale di Call of Duty per informarli dell'imminente annuncio di Vanguard e, come fa notare su Twitter l'ormai noto account Charlie Intel, all'interno del messaggio di posta elettronica vi è un dettaglio di non poco conto. Activision ha infatti incluso in fondo alla mail i loghi di tutte le software house che stanno lavorando al gioco, dal momento che Sledgehammer Games non è l'unica che sta sviluppando il titolo, sebbene sia quella principale. A dare il contributo alla creazione del progetto troviamo infatti anche Treyarch, Beenox, Raven e High Moon Studios, ovvero tutti nomi noti che in alcuni casi hanno persino creato interi capitoli (Treyarch è responsabile ad esempio di Black Ops Cold War).

In attesa di assistere alla Battaglia di Verdansk in COD Warzone, vi ricordiamo che Call of Duty Vanguard dovrebbe arrivare anche su PlayStation 4 e Xbox One.