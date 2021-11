Call of Duty Vanguard quanto costa? Le migliori offerte prima del lancio

Call of Duty Vanguard esce il 5 novembre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, mancano pochi giorni al debutto ed è ancora possibile prenotare il gioco Activision a prezzo scontato, ecco le migliori offerte risparmiare sull'acquisto di COD Vanguard.

In particolare su Amazon trovate Call of Duty Vanguard per PS4 e PS5 in sconto con la versione old-gen proposta a 69.99 euro (invece di 74.99 euro) e la versione PS5 a 74.99 euro invece di 79,99 euro con un risparmio di cinque euro sul prezzo di listino. In entrambi i casi parliamo di una edizione esclusiva per Amazon.it che include il pacchetto bonus Call of Duty Endowment Gift of Honor Bundle con emblema, spray e biglietto da visita.

Anche da Gamelife è possibile risparmiare su Call of Duty Vanguard: la versione PS4 e Xbox One costa 69 euro (invece di 76 euro) mentre quella per PS5 e Xbox Series X è in vendita a 73 euro (invece di 81 euro) con un risparmio maggiore rispetto ad Amazon, in questo caso però non sono previsti contenuti bonus oltre all'accesso alla Beta, ormai terminata.

Se siete interessati a preordinare il nuovo Call of Duty vi consigliamo ovviamente di approfittare di questi sconti per risparmiare, noi continueremo a monitorare la situazione, aggiorneremo la lista in caso di altre offerte su Call of Duty Vanguard.