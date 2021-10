Call of Duty Vanguard: Demoni e Nazisti uniscono le forze nel video della modalità Zombies

A conferma delle anticipazioni sulla presenza dei Demoni in COD Vanguard Zombies, Treyarch presenta in video l'esperienza horror che correrà parallelamente alla Campagna principale e alle modalità multiplayer competitive.

Con il sottofondo musicale di "Bury a Friend" di Billie Eilish nella versione remixata da Chris Avantgarde, il trailer in cinematica della modalità Zombi di Call of Duty Vanguard apre una finestra sulla dimensione a tinte oscure da esplorare per fronteggiare le orde di non-morti evocate dai gerarchi delle SS per velocizzare i piani di conquista del Terzo Reich.

L'esperienza splatter horror che attende tutti i giocatori di COD Vanguard promette di evolvere il gameplay e l'offerta contenutistica della modalità Zombies di COD Black Ops Cold War, dandone continuità attraverso una serie di interventi che ne svecchieranno le meccaniche legate, ad esempio, al sistema di progressione degli equipaggiamenti.

In attesa di ricevere maggiori dettagli dai ragazzi di Treyarch impegnati nello sviluppo del modulo Zombies del prossimo capitolo di Call of Duty, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale sulla Campagna di COD Vanguard, anch'essa disponibile dal 5 novembre in coincidenza dell'uscita dell'FPS di Activision su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.