Call of Duty Vanguard è un disastro, parla l'insider Tom Henderson

L'insider Tom Henderson (apparentemente molto informato sulle vicende legate a Battlefield e Call of Duty) ha definito Call of Duty Vanguard "un fo***to disastro", riferendosi ad una situazione apparentemente non proprio rosea per il nuovo episodio della serie Activision.

Il nuovo Call of Duty è in sviluppo dall'estate 2019 e secondo Henderson ci sarebbero diversi problemi legati alla produzione, aggravati oltretutto dall'emergenza Covid-19 che ha costretto a sviluppare buona parte del gioco in Smart Working con notevoli disagi per Sledgehammer Games.

Il leaker fa sapere che presto raccoglierà tutte le informazioni in suo possesso e pubblicherà un resoconto dettagliato, al momento però Call of Duty Vanguard (nome provvisorio) non sembra raggiungere gli standard qualitativi prefissati dal publisher. Lo stesso Henderson ha rivelato nelle scorse settimane che lo studio sarebbe ben conscio dei problemi tuttavia l'obiettivo è quello di lanciare il gioco in autunno rispettando le scadenze di Activision e pensare poi successivamente all'aggiunta di contenuti e alla risoluzione dei bug.

Call of Duty WWII Vanguard dovrebbe essere ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale ponendosi come ideale sequel di Call of Duty WWII, ne sapremo presumibilmente di più questa primavera o durante l'estate, quando Activision dovrebbe annunciare ufficialmente il nuovo gioco di COD, in arrivo come di consueto durante l'autunno.