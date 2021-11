Call of Duty Vanguard: quanto dura la campagna e quante missioni ci sono?

Call of Duty Vanguard ha fatto il suo debutto su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One. Dalla nostra recensione della campagna di COD Vanguard sono emerse alcune criticità riguardo non solo la struttura, ma anche la durata complessiva dell'esperienza offerta dal titolo Activision.

Volete sapere quanto dura la campagna di COD Vanguard e quante missioni ha? La longevità della modalità single player sviluppata da Sledgehammer Games si attesta attorno alle 6 ore giocando a difficoltà Soldato (normale, per intenderci), e non è da escludere che un giocatore abile con gli FPS e la serie di Call of Duty possa finirlo impiegando ancora meno tempo. L'ideale a questo punto per avere un'esperienza anche un minimo più duratura sarebbe provare a giocarla magari a difficoltà Esperto o, per i più temerari, Veterano.

Sono invece nove in totale le missioni principali della campagna, che vi faranno vestire i panni di personaggi multipli così da vivere la storia attraverso diversi punti di vista. Ad allungare l'offerta ludica della produzione Activision ci pensano tutti gli altri contenuti legati al multiplayer ed alla modalità Zombies, sebbene in quest'ultimo caso la main quest di COD Vanguard Zombies è disponibile al day one. Nonostante ciò, la longevità complessiva dell'intero pacchetto andrà ben oltre le sei ore della storia, sostenuta anche con i contenuti aggiuntivi in arrivo nel prossimo futuro.