Call of Duty Vanguard, c'è pessimismo: poche novità rispetto a Black Ops Cold War?

In autunno, come ogni anno, verrà pubblicato un nuovo Call of Duty sviluppato da Sledgehammer Games, team di sviluppo già noto per aver dato alle stampe Advanced Warfare nel 2014 e WWII nel 2017. Il gioco non è ancora stato presentato ufficialmente, ma numerosi e insistenti rumor puntano ad un episodio ambientato nella Seconda Guerra Mondiale.

Queste, in ogni caso, non sono le uniche voci che circolano in merito alla produzione: continuiamo a sentir parlare di problemi di sviluppo, che stanno facendo serpeggiare del pessimismo all'interno della comunità. Nel suo ultimo intervento su YouTube, l'insider Tom Henderson - che in questi mesi si è rivelato piuttosto affidabile rivelando tante informazioni su Battlefield 2042 in anticipo - ha rincarato la dose parlando di un Call of Duty meno ambizioso del previsto. Secondo le sue fonti, la componente multigiocatore di Vanguard "non sarà poi tanto eccezionale", dal momento che rappresenterebbe una riproposizione delle meccaniche di Call of Duty Black Ops Cold War con poche aggiunte uniche: Henderson ha parlato proprio di un "Black Ops Cold War 2.0.".

A quanto pare, Sledgehammer avrebbe proposto un grande numero di nuove idee, che purtroppo sarebbero state cestinate dai piani alti per "varie ragioni". Un cospicuo numero di sviluppatori, tra l'altro, sarebbe stato spostato su Warzone, di conseguenza il team di Sledgehammer Games attivamente al lavoro sul nuovo Call of Duty sarebbe al di sotto delle aspettative, quantomeno dal punto di vista quantitativo.

Non è la prima volta che sentiamo parlare del focus su Warzone, diventata una miniera d'oro per Activision. Secondo altri rumor, Call of Duty Vanguard conterrebbe una campagna single player, oltre ad un modulo zombie calato nel secondo conflitto mondiale. Tante voci, poche certezze: restiamo in attesa del reveal che dovrebbe avvenire nel corso di quest'estate.