Call of Duty Vanguard doppiato in italiano: gli eroi della Campagna combattono in video

Activision e gli sviluppatori di Sledgehammer Games ci reimmergono nelle atmosfere della Campagna di Call of Duty Vanguard con uno spettacolare video in cinematica interamente doppiato in italiano.

La campagna principale di COD Vanguard narrerà gli eventi fittizi del "Progetto Fenice", una macchinazione nazista che minaccia di sovvertire gli equilibri di un conflitto che, in Europa, vede già gli Alleati e le truppe sovietiche impegnate a stringere d'assedio le enclavi del Terzo Reich.

Nei momenti di massimo tumulto per la Germania di Hitler, il nostro scopo sarà quello di fronteggiare la minaccia rappresentata dagli alti gerarchi al seguito del comandante della Gestapo Heinrich Freisinger. Il video della Campagna si focalizza appunto sui personaggi che interpreteremo nel corso dell'esperienza singleplayer, ciascuno dei quali andrà a comporre il piccolo ma agguerrito gruppo di combattenti d'elite selezionato tra le unità più esperte dell'Alleanza per scardinare il Progetto Fenice.

Le missioni da svolgere nella Campagna di Call of Duty Vanguard avranno per protagonisti il pilota americano Wade Jackson, il soldato di fanteria australiano Lucas Riggs, la tiratrice sovietica Polina Petrova e il paracadutista britannico Arthur "King" Kingsley. Date un'occhiata al nuovo filmato in cinematica e fateci sapere che cosa ne pensate al riguardo, ma prima vi ricordiamo che il kolossal FPS di Activision sarà disponibile dal 5 novembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.