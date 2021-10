Call of Duty Vanguard: focus sui protagonisti nei video in italiano

In vista dell'uscita di Call of Duty Vanguard, Activision pubblica diversi filmati di approfondimento sui protagonisti della campagna principale e del comparto multiplayer del kolossal FPS.

I filmati pubblicati dai curatori del canale YouTube ufficiale di PlayStation Italia, con scene in cinematica accompagnate da spezzoni di gameplay, ci immergono nelle atmosfere dell'attesissimo sparatutto di Sledghehammer per ripercorrere gli eventi che si dipaneranno nella storia di COD Vanguard, dandoci modo di osservargli con gli occhi dei coraggiosi soldati che dovremo interpretare nelle missioni singleplayer e nelle 20 mappe del comparto multigiocatore.

La nuova serie di approfondimenti di Activision si riaggancia così alle scene immortalate nel trailer di lancio di COD Vanguard per focalizzare le attenzioni degli appassionati sulle vicende legate al fittizio Progetto Fenice, l'ultima e disperata macchinazione ordita dai nazisti per sovvertire gli equilibri di un conflitto che vede gli Alleati e le truppe sovietiche ormai prossimi a rovesciare il Terzo Reich.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia degli ultimi focus sui personaggi di Call of Duty Vanguard e vi ricordiamo che il nuovo FPS di Activision è previsto in uscita per il 5 novembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.