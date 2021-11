Call of Duty Vanguard: focus sulle battaglie che hanno ispirato la Campagna

Nel celebrare il lancio di Call of Duty Vanguard, gli sviluppatori di Sledgehammer descrivono le quattro battaglie storiche che hanno ispirato la campagna principale e l'esperienza online da vivere immergendosi nelle atmosfere del nuovo kolossal sparatutto targato Activision.

L'approfondimento consente a Sledgehammer di illustrare gli sforzi profusi nella creazione di una campagna principale che potesse mettere in risalto le persone che vengono spesso dimenticate nella ricostruzione degli spaventosi eventi che hanno segnato la Seconda Guerra Mondiale.

Fronte Orientale - Battaglia di Stalingrado

Il capitolo sulla Battaglia di Stalingrado si focalizza su Polina Petrova, una ragazza divenuta un soldato non per sua scelta ma perché sentiva il bisogno di difendere il proprio Paese dalla minaccia rappresentata dall'invasione nazista. Quella di Stalingrado, d'altronde, è stata una delle battaglie più sanguinose della storia, con un totale stimato di 2 milioni di vittime.

Fronte Occidentale - Operazione Tonga, Berlino

Il capitolo ambientato nel Fronte Occidentale deve il suo nome a quello dell'operazione segreta intrapresa dalla sesta divisione aviotrasportata britannica tra il 5 e il 7 giugno 1944 per assistere le truppe nello sbarco del D-Day. Nei panni di Arthur Kingsley, i giocatori potranno entrare in azione durante l'operazione Tonga e assistere a questa missione di fondamentale importanza per la buona riuscita dello sbarco in Normandia.

Il Pacifico - Battaglia di Midway, Battaglia di Bougainville

La parentesi narrativa aperta dal capitolo del Pacifico nella campagna di COD Vanguard vede il pilota della Task Force One Wade Jackson effettuare le sue prodezze in volo lasciandosi ispirare dalle eroiche gesta del capitano della marina Vernon "Mike" Micheel, leggendario aviatore che ha bombardato, in un solo giorno, due portaerei giapponesi durante l'imponente scontro navale tra il 4 e il 7 giugno 1942 passato alla storia come battaglia di Midway.

Nord Africa - Assedio di Tobruk, battaglia di El Alamein

Durato 241 giorni, con oltre 3.000 soldati australiani uccisi o feriti dalle truppe tedesche, l'assedio di Tobruk ricreato in COD Vanguard s'accompagna all'altro grande conflitto che ha avuto luogo nel Nord Africa negli anni più caldi del secondo conflitto mondiale: i giocatori affronteranno infatti la prima battaglia di El Alamein, combattuta in Egitto tra le forze dell'Asse (Germania e Italia) contro le forze Alleate (Gran Bretagna, India britannica, Australia, Sud Africa e Nuova Zelanda) dell'Ottava Armata. La battaglia causò oltre 13.000 vittime.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra recensione della Campagna di Call of Duty Vanguard. Sempre su Everyeye.it trovate anche la recensione di COD Vanguard tra multiplayer e Zombie.