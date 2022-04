Call of Duty Vanguard: giocatore beccato con i cheat durante streaming, il video

La lotta contro i cheater presenti su Call of Duty è da tempo piuttosto accesa e Ricochet, il servizio anticheat sviluppato internamente, sta dando i suoi frutti. Anche gli utenti, però, si sono reinventati “cacciatori” di cheater, come dimostra il recente esempio del giocatore beccato in streaming con software di terze parti attivi.

Stando a quanto riportato anche da Dexerto, il giocatore semi-professionista e streamer noto come Kenji sarebbe stato accusato da parte di due giocatori semi-pro dell’utilizzo di software esterni per ottenere un importante vantaggio sugli avversari. L’accusa, per chiarezza, è emersa nel contesto di una competizione in corso sulla piattaforma Checkmate Gaming. Egli ovviamente non c’è stato e ha fornito al pubblico, nel tentativo di riabilitare il suo nome, una telecamera esterna che riprende lui mentre gioca a Call of Duty: Vanguard su PC, così da mostrare che non v’è alcun cheat attivo.

Tuttavia, in questo bizzarro tentativo di provare la sua innocenza, egli ha in realtà dei software esterni attivi: come si può vedere nel filmato allegato alla notizia già nei primi due secondi, Kenji può vedere sullo schermo dei rettangoli gialli che identificano gli avversari presenti sulla mappa anche attraverso i muri; in parole povere, sta utilizzando wallhack.

Il filmato ha fatto il giro del web molto rapidamente tra i membri della community di Call of Duty, tanto che Checkmate Gaming ha rapidamente bandito Kenji e la sua squadra dalla competizione. In seguito, anche la College CoD League ha proibito alla Grand Canyon University, squadra studentesca in cui egli gareggiava, di partecipare alla competizione “fino all'inizio della stagione 2023”, vietando in via definitiva la partecipazione a Kenji stesso.

Nel mentre, c’è anche chi chiede la dotazione di “feet cam” agli streamer di Call of Duty.