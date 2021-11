Call of Duty Vanguard: la guerra infuria in 4K Ultrawide nel nuovo video sulla versione PC

Le fucine digitali di Sledgehammer sfornano un video 4K Ultrawide di Call of Duty Vanguard che esalta il comparto grafico e la spettacolarità dell'esperienza di gioco da vivere su PC nel nuovo kolossal sparatutto targato Activision.

Il filmato proposto dalla software house californiana ci rituffa nelle atmosfere della campagna principale e del comparto multiplayer di COD Vanguard, offrendoci un piccolo assaggio della bontà grafica e ludica di un titolo che, come promesso dagli stessi ragazzi di Sledgehammer, sarà ricco di opzioni per ottimizzare le prestazioni in base alla propria configurazione PC.

Nel pubblicare questo video, i rappresentanti di Activision confermano inoltre che la fase di preload di COD Vanguard su PC partirà ufficialmente nella giornata di domani, martedì 2 novembre, dalle ore 18:00 italiane. La nostra speranza è ovviamente quella di assistere, con il pre-caricamento di Vanguard, alla diffusione di una scheda che sveli il peso su PC ed elenchi i principali setting e le ottimizzazioni previste per chi giocherà su computer.

Prima di lasciarvi al trailer di cui sopra, vi ricordiamo che il prossimo capitolo di Call of Duty sarà disponibile dal 5 novembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro approfondimento sui contenuti post-lancio di COD Vanguard previsti da Activision per tutte le versioni del kolossal FPS.