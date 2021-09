Call of Duty Vanguard: la guerra infuria nel Gameplay Reveal del multiplayer

Nel corso dell'ultimo evento in streaming di Call of Duty Vanguard, gli sviluppatori di Sledgehammer Games e delle software house interne ad Activision che collaborano alla realizzazione di questo kolossal sparatutto hanno dato modo ai fan della serie di ammirare le prime scene tratte dal comparto multigiocatore.

Il focus sull'esperienza competitiva di COD Vanguard s'accompagna al più classico (ma sempre gradito) dei reveal trailer sui personaggi, sulle ambientazioni e sulle attività da svolgere all'interno delle arene digitali della componente multiplayer.

Nel delineare i contenuti accessibili dal 5 novembre dagli acquirenti di Call of Duty Vanguard su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, gli sviluppatori descrivono l'offerta multiplayer di lancio come la più ampia e ricca che sia mai stata confezionata per i cultori della serie.

Sin dal giorno di apertura dei server, infatti, sarà possibile accedere a 20 mappe, ad un profondo sistema di customizzazione delle armi e a nuove opzioni social per interagire con gli altri giocatori. Ma non solo.

Sempre a partire dal day one si potrà partecipare a una nuova modalità Champion Hill e trarre vantaggio dall'introduzione di un numero indefinito di Perk, Killstreak, equipaggiamenti e potenziamenti per ciascuna delle classi personaggio e per tutte le armi.

Per un ulteriore approfondimento sui contenuti da fruire nella stratificata esperienza online confezionata da Sledgehammer e dai partner di sviluppo interni ad Activision, vi rimandiamo a questo nostro speciale sull'Alpha Multiplayer di COD Vanguard su PS5 a firma di Giovanni Panzano.