Call of Duty Vanguard: kit di lancio chiuso con codice per gli influencer, ecco i dettagli

In vista della presentazione del multiplayer di Call of Duty: Vanguard e a pochi giorni dall'inizio della beta ufficiale, Activision ha inviato alla stampa e agli influencer un particolare kit di lancio con tanto di box chiusa tramite codice segreto.

Mentre gli sviluppatori si preparano a svelare i segreti del multiplayer di Call of Duty: Vanguard, la cui presentazione è fissata per il 7 settembre, gli influencer si sono visti recapitare un particolare kit di lancio, definito "Special Care Package", per promuovere l'evento. Il pacchetto include una borsa militare multiuso, una borraccia e una cassa di munizioni chiusa con un lucchetto a combinazione. Al momento sembra quindi impossibile aprire la confezione che con tutta probabilità contiene informazioni aggiuntive sul gioco. Sembra chiaro che Activision fornirà il codice di sblocco con l'avvicinarsi dell'evento dedicato.

I giocatori sono invece pronti alla prossima beta che coinvolgerà gli utenti PlayStation: dal 10 al 13 settembre tutti coloro che hanno pre-acquistato il gioco potranno accedere ai server di Call of Duty: Vanguard. Gli sviluppatori hanno pubblicato un lungo post che introduce le novità e le migliorie che interesseranno questa seconda fase di test.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Call of Duty: Vanguard uscirà il 5 novembre su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5. Sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra prova di Call of Duty: Vanguard.